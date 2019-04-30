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今日 17:37 重要通告 港股直擊

金誠主席押逾五成股 借款人指已違約

金誠控股(01462)公布，控股股東、由主席韋杰控制的GFHK，於2016年與一名借款人簽署一份貸款協定，將其54.5%股份抵押予借款人。GFHK今早約10時收到一份來自借款人的通知，指GFHK已屆違約。

通知指出，借款人可行使權利，收回貸款及累計之利息，及執行基於股票抵押所設定的擔保權利全部或部分；及委任接管人。

金誠控股今日復牌後急挫，上午11時05分再度停牌。該股今早急瀉，低見0.143元，停牌前報0.157元，下挫66.6%，成交3170萬元。

下載港交所通告原文

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