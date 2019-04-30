重要通告 港股直擊

香港寬頻(01310)公布，截至2月底止中期業績，股東應佔利潤1.99億元，按年下跌17.22%，每股盈利19.9仙，派中期息34仙。

期內，收益22.19億元，按年增加18.76%。

該公司在致股東的信中表示，完成收購滙港電訊(WTT)，指新世界電訊除了規模較小外，與WTT十分相似，於整合新世界電訊時所取得的經驗，將有助其與WTT成功整合。至於近期夥拍TVB推出myTV Gold，可望為規模達40億元的傳統收費電視市場帶來變革，為消費者貢獻新猷。