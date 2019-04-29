今日 17:25
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港股直擊
中國平安(02318)公布，今年首季股東應佔淨利潤455.17億元(人民幣‧下同)，按年增長77.1%。每股盈利2.55元。
期內，收入4035.79億元，按年增19.71%。
平保首季盈利增77%
港股直擊 ｜ 今日 17:57
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