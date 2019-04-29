重要通告 港股直擊

中建富通(00138)宣布，出售位於灣仔告士打道富通大廈31樓的物業，代價約1.59億元。

集團預期，出售收益淨額約7900萬元。所得款項淨額約1.57億元，約8500萬元用於清還上述物業的全數按揭貸款；約7200萬元中的2500萬元作為一般營運資金，以及4700萬元用於發展其主營業務及在出現商機時用於其他潛在業務發展及投資之用。

集團表示，去年10月將其辦事處地址由上述物業遷往火炭，其後該物業一直為空置狀態，由於集團不再需要上述物業作自用，認為應套現該物業的投資。