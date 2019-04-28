今日 19:04
重要通告
港股直擊
江蘇寧滬高速公路(00177)公布，今年第一季淨利潤10.34億元(人民幣‧下同)，按年上升1.7%，每股盈利20.53分。
期內，營業收入23.62億元，按年下跌16.31%。
習促「帶路」零貪腐財政可持續
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林榮基抵台 擬定居避逃犯例
藝術「無」價？ 談視藝科生生涯規劃啟悟
陳偉民
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美元油價齊漲 慎防滯脹風險
信析
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達里奧夢幻組合 秋官效應冇有怕
李海潮
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The super-rich and their sudden concern for the disadvantaged
HKEJ Editorial｜ EJ Insight
由新加坡的Coding談起
StartupBeat
The secret behind Microsoft’s strong comeback
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
小米智利首設米店 年內擬開6家實體店
港股直擊 ｜ 今日 14:07
德經濟部長:不會排除特定企業參與5G建設
國際財經 ｜ 今日 12:01
瑧樺提價2%加推102伙 折實501.4萬起
地產新聞 ｜ 今日 15:59
深圳傳今年將建7000個5G基站
中國財經 ｜ 今日 12:14
知識產權局:西方國家對中國產權保護指責乏依據
中國財經 ｜ 今日 11:39
知識產權局:加強保護是中國內在需要
中國財經 ｜ 今日 12:23
知識產權局:帶路沿線國專利申請量續增長
中國財經 ｜ 今日 11:17
比亞迪首季多賺逾6倍 料新能源車續熱銷
港股直擊 ｜ 今日 17:39
京東快遞個人寄件服務擴至50城
中國財經 ｜ 今日 11:40
2035知識產權強國戰略綱要年底形成初稿
中國財經 ｜ 今日 12:36
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