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今日 17:36 重要通告 港股直擊

恒益股權高度集中 掛牌至今累升3倍

證監會最近曾就恒益控股(01894)的股權分布進行查訊，結果顯示，該公司於本月8日，有18名股東合共持有1.82億股或23.76%。

另外，連同該公司主席李沛新夫婦透過HY Steel持有的74.26%，已佔總股本98.02%，故其他投資者僅佔1.98%。

證監會稱，鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動。

該股今日收報3.48元，跌0.05元或1.4%，成交198萬股，金額693萬元。股份上市至今較招股價0.85元累升3.09倍。

下載港交所通告原文

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