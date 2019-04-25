今日 17:09
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浙商銀行(02016)公布，按中國會計準則編製，截至今年3月底止首季淨利潤44.63億元(人民幣‧下同)，按年增長27.44%。
期內，營業收入116.18億元，按年升39.1%。
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