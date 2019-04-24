今日 12:52
重要通告
港股直擊
山東墨龍(00568)公布，截至3月底止，首季盈利743.37萬元(人民幣‧下同)，按年下跌30.31%，每股盈利0.93分。
期內，營業收入11.17億元，按年增32.51%。
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