中廣核新能源(01811)公布，3月完成售電量1178.2吉瓦時，按年增加14.3%。
其中，中國風電項目升3.3%，中國太陽能項目增加1倍，中國燃煤、熱電聯產及燃氣項目增53.9%，中國水電項目增1.65倍，以及南韓燃氣項目升3.1%。
今年首季，完成售電量3035.4吉瓦時，按年升0.5%。其中，中國風電項目減少0.1%，中國太陽能項目增加1.14倍，中國燃煤、熱電聯產及燃氣項目升10.5%，中國水電項目增64.9%，以及南韓燃氣項目減少8.9%。
中廣核新能源(01811)公布，3月完成售電量1178.2吉瓦時，按年增加14.3%。
其中，中國風電項目升3.3%，中國太陽能項目增加1倍，中國燃煤、熱電聯產及燃氣項目增53.9%，中國水電項目增1.65倍，以及南韓燃氣項目升3.1%。
今年首季，完成售電量3035.4吉瓦時，按年升0.5%。其中，中國風電項目減少0.1%，中國太陽能項目增加1.14倍，中國燃煤、熱電聯產及燃氣項目升10.5%，中國水電項目增64.9%，以及南韓燃氣項目減少8.9%。
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