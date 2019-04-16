重要通告 港股直擊

海航控股的香港上市公司CWT International(00521)公布，一筆融資協議未按時支付，並由此觸發交叉違約。

CWT International通告稱，未能向貸款人支付根據14億元融資協議到期及應付的應計利息及若干費用合計約6300萬元。貸款人已向其發出要求支付逾期款項的通知書，若明日(17日)上午9時前未能償還所欠金額，貸款人將執行抵押權並將取得所有已抵押資產的管有權，而毋須另行通知該公司。

抵押品包括該集團在全資附屬公司CWT Pte. Limited所持100%股權、位於英國和美國的投資物業，以及位於中國的高球場。上述資產合共佔公司總資產的極大部分；截至去年底公司總資產約為246億元。

同時，該宗融資協議的違約已觸發該公司旗下全資附屬公司一筆定期貸款融資項目的交叉違約，未償還款項總額約7.66億元。根據融資協議，若貸款方對其持有的CWT Pte. Limited相關股權採取執行抵押權行動，從而影響其

控制權和集團業務，可能導致CWT Pte. Limited及其附屬公司違反若干貸款融資協議中的立約承諾，並導致交叉違約。

該公司表示，一直在與貸款人「積極磋商」，且集團總資產價值超過上述未償還貸款和相關金額的總和。公司股票將繼續停牌。