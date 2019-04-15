重要通告 港股直擊

南方航空(01055)公布，3月客運運力投入按年上升7.33%，其中國內、地區、國際分別升5.8%、7.45%及11.04%。

期內，旅客周轉量按年上升6.75%，其中國內、地區、國際分別按年上升4.6%、14.06%及11.71%；客座率為83.15%，下降0.45個百分點，其中國內下降0.96個百分點，地區及國際則分別上升4.54及0.5個百分點。

貨運方面，3月貨運運力投入按年上升7.02%；貨郵周轉量增加7.15%；貨郵載運率為52.21%，升0.06個百分點。