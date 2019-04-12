重要通告 港股直擊

中國動向(03818)公布，今年首季Kappa品牌店舖(不包括Kappa童裝及日本業務)，於整個平台同店銷售按年錄得低單位數下跌。其中，線下業務錄得高單位數減少，電商業務錄得35%至45%增長。

期內，集團Kappa品牌店舖(不包括Kappa童裝及日本業務)，於整個平台的零售流水按年錄得中單位數增長。其中，線下業務按年持平，電商業務錄得35%至45%增長。

截至3月底止，集團Kappa品牌店舖數量1207間(不包括Kappa童裝及日本業務)，較去年底淨增加27間。