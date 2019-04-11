今日 09:31
重要通告
港股直擊
西證國際證券(00812)宣布，發行於2021年到期的2億美元債券，年息6.9厘。
該公司表示，擬將債券發行的所得款項淨額，用作再融資現有海外債務及補充營運資金。
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