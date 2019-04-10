重要通告 港股直擊

米蘭站(01150)公布，由於無意疏忽，並未及時公布米蘭站銅鑼灣與卓風於2017年11月訂立的租賃協議，構成違反上市規則第14A.35條。

於2017年11月13日，米蘭站銅鑼灣與卓風訂立現有銅鑼灣租賃協議，由2018年1月1日起至2020年6月16日，向卓風租用銅鑼灣物業作零售用途，月租金為50.4萬元。

卓風為米蘭站主要股東姚君達間接實益全資擁有，因此構成持續關連交易。該公司指，董事會將採取措施加強相關內部控制程序，以防止日後發生類似事件。