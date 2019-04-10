訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 22:20 重要通告 港股直擊

米蘭站疏忽遲公布50萬租股東銅鑼灣舖

放大圖片

米蘭站(01150)公布，由於無意疏忽，並未及時公布米蘭站銅鑼灣與卓風於2017年11月訂立的租賃協議，構成違反上市規則第14A.35條。

於2017年11月13日，米蘭站銅鑼灣與卓風訂立現有銅鑼灣租賃協議，由2018年1月1日起至2020年6月16日，向卓風租用銅鑼灣物業作零售用途，月租金為50.4萬元。

卓風為米蘭站主要股東姚君達間接實益全資擁有，因此構成持續關連交易。該公司指，董事會將採取措施加強相關內部控制程序，以防止日後發生類似事件。

下載港交所通告原文

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。