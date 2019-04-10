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今日 07:47 重要通告 港股直擊

小米:除股權外 去年沒向雷軍發放任何現金酬金

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小米集團(01810)確認，於年報所載，截至去年底止年度，一名個別人士所獲的薪酬介乎1.5億元至150億元，該名個別人士為董事雷軍，而該等薪酬主要為於去年4月向雷軍所控制的實體一次性發行約6.37股經拆細後的B類普通股以作為其對集團所作貢獻之回報。截至目前，相關股份仍由雷軍所控制的實體持有，並未售出。

集團稱，據其了解，在收到上述相關股份時，雷軍便承諾將相關股份於扣除任何應付稅項後全數捐贈用於公益用途。

集團亦指，除股權薪酬外，於去年並無向雷軍發放任何現金酬金。

 

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