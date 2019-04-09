今日 08:29
重要通告
港股直擊
融創中國(01918)宣布，發行7.5億美元、年息7.95厘的優先票據，將於2023年到期。
所得款項為現有債務再融資。
集團已申請票據於新加坡證交所上市及報價。
丁權符基本法 官地起屋違憲
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陸文
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今日信報
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逢低買進 恒指目標31500
王良享
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財富管理
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Victor Yeung｜ EJ Insight
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