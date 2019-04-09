重要通告 港股直擊

弘陽地產(01996)發行本金額3億美元、2022年到期、年息9.95厘的優先票據。

集團預期，所得款項淨額2.88億美元，用於為現有債務再融資及一般企業用途。

優先票據尋求港交所上市。