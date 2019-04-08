丘鈦科技(01478)公布，3月攝像頭模組銷量3479.8萬件，按年增長98.1%，按月增加1.5倍；按月增加主要由於春節假期後行業銷售的季節性回升，而按年增加則主要是集團市場佔有率上升。
其中，800萬像素及以下攝像頭模組銷量1954.5萬件，按年增長94.4%，按月增長1.44倍；1000萬像素及以上攝像頭模組銷量1525.3萬件，按年增長1.03倍，按月增長1.59倍。
指紋識別模組產品銷量788.5萬件，按年增4.6%，按月則大增1.5倍。
丘鈦科技(01478)公布，3月攝像頭模組銷量3479.8萬件，按年增長98.1%，按月增加1.5倍；按月增加主要由於春節假期後行業銷售的季節性回升，而按年增加則主要是集團市場佔有率上升。
其中，800萬像素及以下攝像頭模組銷量1954.5萬件，按年增長94.4%，按月增長1.44倍；1000萬像素及以上攝像頭模組銷量1525.3萬件，按年增長1.03倍，按月增長1.59倍。
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