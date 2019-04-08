瑞安房地產(00272)公布，3月合約銷售額3.71億元(人民幣．下同)，按年下跌62.07%。其中，住宅物業銷售額3.31億元，商業物業銷售額4000萬元。
3月已出售建築面積2萬平方米及36個車位，物業銷售均價為每平方米1.94萬元。
今年首3個月，累計物業銷售額8.57億元，按年下跌47.68%；出售總建築面積4.56萬平方米，平均售價為每平方米1.88萬元，期內售出127個車位。
同時，截至3月底止，錄得認購銷售總額5.3億元，預計將陸續於未來月份轉成正式合約物業銷售。
瑞安房地產(00272)公布，3月合約銷售額3.71億元(人民幣．下同)，按年下跌62.07%。其中，住宅物業銷售額3.31億元，商業物業銷售額4000萬元。
3月已出售建築面積2萬平方米及36個車位，物業銷售均價為每平方米1.94萬元。
今年首3個月，累計物業銷售額8.57億元，按年下跌47.68%；出售總建築面積4.56萬平方米，平均售價為每平方米1.88萬元，期內售出127個車位。
同時，截至3月底止，錄得認購銷售總額5.3億元，預計將陸續於未來月份轉成正式合約物業銷售。
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