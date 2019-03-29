今日 17:22
重要通告
港股直擊
麗新發展(00488)公布，截至1月底止中期業績，股東應佔溢利50.76億元，按年飆升3.15倍。每股基本盈利8.376元，不派中期息。
期內，營業額37.61億元，按年大升3.35倍。
李克強博鰲報喜 3月外貿加速
今日信報
港鐵6月加價3.3% 八達通全回贈半年 …
中大物理系教授朱明中 讓香港為物理大發現…
張綺霞
｜
今日信報
逆眾而行賺到笑
畢老林
｜
今日信報
李嘉誠以「八正道」寓香港精神
China property tycoons’ new ventures keep investors wary
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
派寶箱融資近千萬攻巴西 港產智能櫃初創 夥郵政局推服務
StartupBeat
解構亞太區經濟下行風險
祈連活(John Greenwood)
｜
財富管理
【EJFQ信析】新興市3警號 恐防急速調整
即巿股評 ｜ 今日 07:00
【國際早班車】沽盤突擊 紐約期金挫逾20美元
國際財經 ｜ 今日 06:53
金管局再入市 承接逾16億港元
香港財經 ｜ 今日 05:34
【短片】沈振盈:港股第二季或現3000點調整
港股直擊 ｜ 今日 12:53
【盤房來料】地產股坐貨揀陀地 內房宜靈活短炒
即巿股評 ｜ 今日 13:38
【炒股讀心】大市待變
即巿股評 ｜ 今日 08:18
遭華拒進口油菜籽 加國促提供科學證據
國際財經 ｜ 今日 10:11
【股海揚帆】先集資再豪派息 首長國際賣什麼藥？
即巿股評 ｜ 今日 11:22
中國傳再購150萬噸美國大豆
中國財經 ｜ 今日 07:34
開市焦點:料港股窄幅爭持 美增長放緩 關注金市
港股直擊 ｜ 今日 08:52
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2019 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞