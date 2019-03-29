今日 09:52
重要通告
港股直擊
重慶鋼鐵(01053)宣布，截至去年底止年度業績，股東應佔溢利17.88億元(人民幣‧下同)，按年增長4.58倍，每股基金收益0.2元。
期內，營業收入226.39億元，按年增長71.03%。
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張綺霞
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逆眾而行賺到笑
畢老林
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今日信報
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解構亞太區經濟下行風險
祈連活(John Greenwood)
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財富管理
Game over for Hong Kong if US plays hardball
Michael Chugani｜ EJ Insight
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StartupBeat
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