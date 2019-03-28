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今日 12:32 重要通告 港股直擊

嘉里建設36億購兩貨倉

嘉里建設(00683)公布，將向嘉里物流聯網的全資附屬公司，分別以22.7億元及13.3億元，收購持有柴灣貨倉及持有沙田貨倉的公司。

根據協議，柴灣貨倉位於柴灣嘉業街50號，沙田貨倉位於沙田山尾街36至42號，均作為貨倉用途。

嘉里建設解釋，由於貨倉物業具有重建潛力，加上政府重啟活化政策，香港貨倉物業受到強大需求及相對偏低供應所支持。集團將考慮重建貨倉作長期投資，從而為組合增值。此外，由於貨倉位置優越、四通八達及具有規模，符合公司投資策略，故認為交易為集團帶來投資良機。

下載港交所通告原文

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