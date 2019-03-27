重要通告 港股直擊

信德集團(00242)公布，截至去年底止，全年盈利46.47億元，按年大增2.2倍，每股盈利153.4仙；派末期息10仙。

若扣除投資物業公平值變動，溢利為25.29億元，按年增1.04倍。期內，收益65.92億元，按年上升3.18%。

該公司表示，隨着港珠澳大橋於去年10月開通，大灣區內的交通發展令區內出行模式產生變化，集團將致力鞏固渡輪服務在全新交通發展格局中的地位。

同時，港珠澳大橋亦為集團的旅遊及酒店及消閒部門迎來新機遇，將致力發揮業務間的協同效應，藉此把握新需求帶來的機遇。

