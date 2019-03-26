星美控股(00198)披露可換股債券持有人的情況，電視廣播(00511)(TVB)持有價值8300萬美元(約6.47億港元)的可換股債券，年息7.5厘，高於其他持有人的4%至5%。
TVB主席陳國強仍持有價值4000萬元、年息4%的可換股債券。
其他債權人包括海通及建銀國際，分別持有價值1.92億元及3.35億元的可換股債券。尊略有限公司及Ever Ascend Investments Limited，分別持有價值2.75億元及7500萬元的可換股債券。
星美控股(00198)披露可換股債券持有人的情況，電視廣播(00511)(TVB)持有價值8300萬美元(約6.47億港元)的可換股債券，年息7.5厘，高於其他持有人的4%至5%。
TVB主席陳國強仍持有價值4000萬元、年息4%的可換股債券。
其他債權人包括海通及建銀國際，分別持有價值1.92億元及3.35億元的可換股債券。尊略有限公司及Ever Ascend Investments Limited，分別持有價值2.75億元及7500萬元的可換股債券。
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