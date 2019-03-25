今日 20:52
重要通告
港股直擊
大唐西市(00620)公布，預期截至去年12月底止，全年錄得虧損，2017年同期亦虧損6392.5萬元。
該公司指出，去年繼續虧損，主要因為確認商譽減值虧損，以及已終止的金融資訊業務虧損。
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