重要通告 港股直擊

廸生創建(00113)宣布，Tommy Hilfiger Europe B.V.已同意將其授權予集團於香港、澳門、台灣、新加坡及馬來西亞，銷售「Tommy Hilfiger」品牌商品的屆滿日，由本月底延至6月底(惟可延期至不得遲於今年12月底)。

因此，於完成日後，廸生創建將不再為獲授權商品在授權地區的獲授權人。集團與Tommy Hilfiger Europe B.V.已簽訂協議，其中Tommy Hilfiger Europe B.V.將於授權屆滿時，於完成日繳付予集團一項終止金額。