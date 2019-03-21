哈爾濱銀行(06138)公布，截至去年12月底止，全年盈利55.49億元，按年增5.71%，每股盈利0.5元，不派末期息。
期內，利息淨收入101.27億元，減少10.44%；手續費及佣金淨收入23.91億元，減少2.18%。
於去年底，不良貸款率1.73%，按年升0.03個百分點；撥備覆蓋率169.88%，上升2.64個百分點。
另外，核心一級資本充足率9.74%，升0.02個百分點；一級資本充足率9.75%，升0.01個百分點；資本充足率12.15%，減少0.1個百分點。
哈爾濱銀行(06138)公布，截至去年12月底止，全年盈利55.49億元，按年增5.71%，每股盈利0.5元，不派末期息。
期內，利息淨收入101.27億元，減少10.44%；手續費及佣金淨收入23.91億元，減少2.18%。
於去年底，不良貸款率1.73%，按年升0.03個百分點；撥備覆蓋率169.88%，上升2.64個百分點。
另外，核心一級資本充足率9.74%，升0.02個百分點；一級資本充足率9.75%，升0.01個百分點；資本充足率12.15%，減少0.1個百分點。
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