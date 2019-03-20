今日 20:07
重要通告
港股直擊
香港建設(00190)公布，截至去年12月底止，全年股東應佔溢利7.34億元，按年下跌18.32%，每股盈利138.8仙；派末期息13仙。
期內，收益12.7億元，按年減少29.01%。
政府估算明日大嶼造價6240億
今日信報
香港生活成本3級跳 全球最貴
柯德莉夏萍在五六十年代
卡夫卡
｜
今日信報
業績炒作停不了 醫藥內房多亮麗
陸文
｜
今日信報
食髓知味博騰訊 待雲計算顯價值
黃國英
｜
今日信報
The premier’s press conference
Frank Ching｜ EJ Insight
具復原力才能成功 芝大教授教創業愛談失敗
StartupBeat
A股急漲後應為長線布局
林世康
｜
財富管理
中銀獲准推見證開立內地賬戶服務
香港財經 ｜ 今日 12:09
騰訊傳考慮競購淡馬錫持屈臣氏股份
香港財經 ｜ 今日 12:08
【盤房來料】美團解禁 做淡等食最開心
即巿股評 ｜ 今日 13:03
長建去年基礎盈利增13% 連續22年派息增
港股直擊 ｜ 今日 17:28
李兆基擬退任恒地主席 建議由兩兒子接任
港股直擊 ｜ 今日 18:02
中銀香港:見證開立內地賬戶可全國使用
香港財經 ｜ 今日 13:37
被問10億賭約 雷軍:正等格力公布業績
港股直擊 ｜ 今日 13:17
鱷王達里奧:中國經濟不會劇烈波動
中國財經 ｜ 今日 10:29
中國海外去年多賺10% 派息50仙
重要通告 ｜ 今日 12:26
麥德龍傳啟動出售中國業務 估值逾百億
國際財經 ｜ 今日 10:44
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2019 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞