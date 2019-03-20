今日 16:57
重要通告
港股直擊
長江基建集團(01038)宣布，截至去年底止年度業績，股東應佔溢利104.43億元，按年增長1.82%，每股盈利4.14元，派末期息1.75元。
期內，營業額379.23億元，按年增長19.85%。
長建去年基礎盈利增13% 連續22年派息增
港股直擊 ｜ 今日 17:28
電能全年基礎盈利升11%
港股直擊 ｜ 今日 17:13
電能去年盈利跌8% 息2.03元
重要通告 ｜ 今日 16:37
政府估算明日大嶼造價6240億
今日信報
香港生活成本3級跳 全球最貴
柯德莉夏萍在五六十年代
卡夫卡
｜
今日信報
業績炒作停不了 醫藥內房多亮麗
陸文
｜
今日信報
食髓知味博騰訊 待雲計算顯價值
黃國英
｜
今日信報
The premier’s press conference
Frank Ching｜ EJ Insight
具復原力才能成功 芝大教授教創業愛談失敗
StartupBeat
A股急漲後應為長線布局
林世康
｜
財富管理
【國際早班車】騰訊音樂上季轉淨蝕8.75億人幣
國際財經 ｜ 今日 06:46
騰訊傳考慮競購淡馬錫持屈臣氏股份
香港財經 ｜ 今日 12:08
【EJFQ信析】衰退步步進逼 美股處之泰然
即巿股評 ｜ 今日 07:00
中銀獲准推見證開立內地賬戶服務
香港財經 ｜ 今日 12:09
【盤房來料】美團解禁 做淡等食最開心
即巿股評 ｜ 今日 13:03
德國拍賣5G頻譜 未排除華為
國際財經 ｜ 今日 07:56
開市焦點:料高位爭持 藍籌業績主導
港股直擊 ｜ 今日 08:15
昆侖能源去年純利跌近3% 末期息增逾9%
重要通告 ｜ 今日 08:19
中銀香港:見證開立內地賬戶可全國使用
香港財經 ｜ 今日 13:37
南華金融去年轉蝕2.4億
重要通告 ｜ 今日 08:07
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2019 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞