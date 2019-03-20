重要通告 港股直擊

華潤啤酒(00291)公布，截至去年底止全年股東應佔溢利9.77億元(人民幣．下同)，按年下跌16.85%。每股基本盈利0.3元，末期息派每股3分。

期內，集團錄得營業額318.67億元，較2017年同期增7.18%。

主席陳朗在業績公告中表示，展望2019年，全球經濟和外部環境變數增加，內地啤酒行業格局亦持續變化。集團相信中國經濟將保持平穩增長趨勢，故對公司高端化發展和盈利增長具有信心。同時，集團亦會繼續密切留意市場變化及中美經貿摩擦對成本可能造成的影響，並作出相應行動。