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今日 12:43 重要通告 港股直擊

港燈全年少賺8.7% 派息維持20.12仙

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港燈(02638)公布，截至去年12月底止全年業績，股東應佔溢利30.51億元，按年跌8.68%。每股盈利34.53仙。

期內，每股份合訂單位末期分派20.12仙，按年持平，連同中期息派19.92仙，全年合共派息持平於40.04仙。港燈預告，未來數年的分派將有約20%的減幅。

去年，收入116.12億元，按年增0.69%。資本開支38.09億元，其資金來源為營運業務所得之現金及向外貸款。

港燈表示，去年落實集團有史以來最大規模的資本工程計劃。集團排放量再次優於目標，亦已開始與政府議定2024年及以後的排放目標。另外，當L12機組在2023年落成投產後，燃氣發電比例將進一步增至港燈總發電量約70%。

展望未來，集團指出，將繼續致力提供可負擔的電價，正如2019年是一個好開始。若撇除「燃料費特別回扣」和「地租及差餉特別回扣」大幅減少的影響，2019年淨電費實較去年低5.9%，但由於回扣減少，導致實際電價增加6.8%。而自今年起，燃料調整費將因應實際燃料成本更頻密調整，這有助集團適時在電費中反映燃料成本的變動。

港燈又稱，在新《管制計劃協議》下，准許利潤回報率將大幅下調約20%。在2019至2023年度發展計劃下，港燈正進行266億元的龐大資本投資計劃。綜合以上因素，除非出現不可預見的情況，預期股份合訂單位持有人未來數年的分派將有約20%的減幅。

下載港交所通告原文

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