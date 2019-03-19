昨日 23:25
重要通告
港股直擊
中信建投証券(06066)公布，截至去年12月底止，全年盈利30.87億元(人民幣．下同)，按年減少23.11%，每股盈利37分，不派末期息。
期內，總收入及其他收入164.92億元，上升0.43%。
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