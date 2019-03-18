今日 23:03
重要通告
港股直擊
浙江滬杭甬(00576)公布，截至去年12月底止，全年盈利34.81億元(人民幣．下同)，按年增長8.69%，每股盈利80.14分，派末期息37.5分。
期內，收益95.68億元，減少0.6%。
滙豐：波動旺對沖 港區收入佳
今日信報
瑧尚提價加推百伙周內或晒冷
慎防假突破！
陳檬
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今日信報
供應面推升油價 勿低估需求轉弱
信析
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今日信報
拚命貸款 民企快爆煲
松仁
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今日信報
關注「金融周期」示警
陳致強
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財富管理
健康是財富須及早規劃
區張明儀
｜
財富管理
Has one side already won the trade war, or actually, tech war?
Eoin Murray｜ EJ Insight
金蝶突瀉13% 遭David Webb指為泡沫股
港股直擊 ｜ 今日 14:38
【盤房來料】港交所谷中小股 一於炒股唔炒市
即巿股評 ｜ 今日 13:45
David Webb批金蝶靠物業投資支撐 表外活動隱藏虧損
港股直擊 ｜ 今日 15:15
亞太雲計算市佔 騰訊首超Google
中國財經 ｜ 今日 12:46
金蝶回應狙擊 對業績增長有信心
港股直擊 ｜ 今日 15:03
碧桂園全年多賺33% 息30.32分
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金澤培:新訊號系統供應商確認軟件有問題
時事脈搏 ｜ 今日 17:50
石藥去年多賺32% 末期息18仙
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小米傳斥逾40億加碼投資印度市場
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【異動A股】藍色光標 億緯鋰能逆市跌 涉央視315晚會指控
中國財經 ｜ 今日 11:47
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