金風科技(02208)(002202.SZ)宣布，建議A股及H股進行供股，基準皆為10股供1.9股，集資合共55.44億元，淨額54.71億元。
H股供股價8.21元，較上周五(15日)收市價10.36元，折讓約20.75%；A股供股價7.02元人民幣，較上周五收市15.26元人民幣，折讓53.99%。
集團表示，集資淨額將用於澳洲Stockyard Hill風電場527.5MW項目、澳洲Moorabool North風電場150MW項目、補充流動資金及償還計息債項。
金風科技(02208)(002202.SZ)宣布，建議A股及H股進行供股，基準皆為10股供1.9股，集資合共55.44億元，淨額54.71億元。
H股供股價8.21元，較上周五(15日)收市價10.36元，折讓約20.75%；A股供股價7.02元人民幣，較上周五收市15.26元人民幣，折讓53.99%。
集團表示，集資淨額將用於澳洲Stockyard Hill風電場527.5MW項目、澳洲Moorabool North風電場150MW項目、補充流動資金及償還計息債項。
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