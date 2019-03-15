重要通告 港股直擊

富匯建築(01034)預期，集團去年的溢利將較2017年同期減少50%以上。

該公司表示，溢利減少主要因為個別項目的建築地盤延遲交付，導致收入減少；建築成本增加，導致毛利率下降；以及上市費用增加。