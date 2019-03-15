重要通告 港股直擊

雲鋒金融(00376)公布，預期去年度虧損將減至約2億元，較2017年虧損3.79億元，大幅減少。

該公司表示，虧損大幅減少主要由於合併萬通保險所產生的淨利潤，以及現有的金融科技業務的經營情況有所改善。