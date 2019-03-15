重要通告 港股直擊

友邦保險(01299)全年純利錄得倒退，但新業務價值優於市場預期。

友邦公布，截至去年12月底止全年業績，純利25.97億美元，按年下跌60.02%，盈利下跌由於股權及房地產投資回報由盈轉虧20.63億美元。每股基本盈利21.6美仙。

友邦派發末期息每股派84.8港仙，按年增長14%，由於財政年度結算日由11月底變成12月底，所以派特別股息9.5港仙，即額外一個月的全年股息，即合共派息94.3港仙。

按實質滙率計算，友邦稅後營運溢利按年增長14.3%至52.98億美元，按固定滙率計則升13%。

期內，新業務價值按實質滙率計算，按年升23%至39.55億美元，優於市場預期的增長22%；新業務價值利率增長4個百分點至60%；年化新保費增長16%至65.1億美元。

按市場劃分，中國新業務價值增幅最快，達33%至9.65億美元，新業務價值利潤率則由39.9%降至35.8%；香港新業務價值按年增長24%至17.12億美元，新業務價值利潤率由53.7%提升至62%；新加坡、泰國及馬來西亞的新業務價值分別增長20%、17%及15%；其他市場新業務價值亦增長10%。

集團首席執行官兼總裁黃經輝表示，中國業務表現優秀，很高興最近獲得批覆，在天津市和河北省石家莊市籌建營銷服務部；香港業務再次取得非常強勁表現；泰國由於代理隊伍轉型帶來實質成果，業務回復增長。

期內，內涵價值營運溢利82.78億美元，按年增長24%；內涵價值營運回報增長0.8個百分點至16.3%；內涵價值權益為562億美元；內涵價值增加37.38億美元至545.17億美元。

友邦若按截至去年12月底止13個月計算，純利31.63億美元；稅後營運溢利56.84億美元；新業務價值40.67億美元；新業務價值利潤率59.3%；年化新保費67.70億美元。