今日 20:53
重要通告
港股直擊
中國北大荒(00039)公布，預期截至去年12月底止，全年溢利將按年大幅下跌逾80%，2017年同期盈利1.15億元。
該公司指出，盈利下跌，主要因為期內再沒有2017年度的1.37億元現金獎勵。
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