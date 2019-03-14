重要通告 港股直擊

鼎豐集團(06878)公布，預期去年全年純利增長不低於50%，2017年全年盈利為1.6億元人民幣。

該公司指出，純利大增的主要是自資產管理業務的物業銷售所得收益增加，以及投資物業的公平值收益。