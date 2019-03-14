重要通告 港股直擊

太古(00019)公布，截至去年12月底止全年股東應佔溢利236.29億元，按年下跌9.36%；基本溢利85.23億元，按年增79.73%，主要來自航空部門。

太古A股每股盈利15.74元，B股為3.15元。第二次中期息A股每股派1.8元，B股派0.36元；連同第一次中期息，全年A股每股派3元，B股派0.6元。

集團去年收益846.06億元，按年增5.38%。

按業務看，地產部門是集團溢利的最大來源。來自地產部門的應佔基本溢利83.31億元，按年增加30.11%。航空部門由2017年的虧損10.02億元，轉至今年盈利17.81億元，反映國泰航空(00293)及港機(00044)的營業業績有所改善。

太古飲料溢利為16.3億元，按年減少33.22%，包括出售台灣高雄廠房產生的非經常性收益1.44億元，以及與取得美國生產資產有關的非經常性收益1.32億元。

海洋服務部門虧損則由2017年的22.32億元擴大至50.33億元，包括船隻賬面值及商譽的減值支出，以及遞延稅項資產的相關撇銷，總計39.11億元。

至於貿易及實業部門應佔溢利為29.04萬元，飆升41.09倍，已包括出售阿克蘇諾貝爾漆油業務及冷藏業務而錄得的27.92億元非經常性收益。

展望將來，太古主席施銘倫表示，對大部分業務在今年能夠保持良好的發展勢頭審慎樂觀。現時宏觀經濟及地緣政治的不確定性升級，或會導致集團在短期內面對一些挑戰，但相信以中國內地消費開支的增長，以及香港作為蓬勃的金融商業中心，所發揮服務中國內地及更廣泛地區的持續優勢，長遠而言足以支持太古的成功發展。

太古又預計，今年飲料部門於中港業務的收益預期繼續增長，預計收益的增長速度將超越銷量。海洋服務部門方面，流動離岸鑽探裝置的數量與上年度相若， 但一般預期今年的勘探開支及鑽機工作量將會增加，離岸補給船的使用率因而將會上升。