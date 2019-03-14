今日 12:15
重要通告
港股直擊
大酒店(00045)公布截至去年底止全年業績，盈利12.43億元，按年升7.62%；每股盈利0.78元，派末期息16仙。
期內，收入62.14億元，按年升7.47%。
金管再接39億 下半年或加P
今日信報
民航處轉軚 港禁飛波音737 MAX
「少年科學家」獎得主不溫習 英皇書院周昭…
譚淑美
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今日信報
大市回調 輪動炒落板塊增
陸文
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美股回升下的弔詭現象
呂梓毅
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Pitfalls in Carrie Lam proposal for extradition deal
Michael Chugani｜ EJ Insight
港產智能助聽器眾籌達標 演算法降噪 藍牙傳輸低延遲
StartupBeat
企業家大賺一筆後投資有法
陳敏蘭
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財富管理
特朗普:不急於與中國達成貿協
國際財經 ｜ 今日 06:24
特朗普頒令禁飛波音737 MAX 8和MAX 9
時事脈搏 ｜ 今日 02:38
英國國會表決通過反對「硬脫歐」
時事脈搏 ｜ 今日 03:35
【國際早班車】特朗普:不急於與中國達成貿協
國際財經 ｜ 今日 06:36
經濟穩通脹溫和 道指收市漲148點
國際財經 ｜ 今日 04:45
英國可望排除無序脫歐 歐股上揚0.63%
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期指夜市收報28941 高水134點
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Brookfield斥366億 購Oaktree股權62%
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【EJFQ信析】套息未及去年凶 走資難拖垮港股
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開市焦點:港股暫乏方向 太古系放榜
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