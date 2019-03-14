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今日 08:49 重要通告 港股直擊

周黑鴨斥沽空報告混雜不實錯誤

周黑鴨(01458)再就沽空報告狙擊發澄清公告，指報告混雜不實錯誤，蓄意誤導，以及沒有根據的揣測，其旨在操控股份價格，並損害其公司聲譽。

集團認為報告中的指控乃由於對POS系統如何運作、銷售人員如何開展日常工作有嚴重誤解所致。

集團稱，再次歡迎股東、投資者、監管機構對其業務營運及財務業績進行監督。同時，將不會容忍基於一己私利而對集團作出的惡意中傷，敗壞名聲及業務前景。如對集團、其股東及投資者造成任何重大損失，將全權保留其所有權利，在適當或有需要的情況下以法律或任何其他途徑來維護自身權益。

下載港交所通告原文
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