今日 22:34
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港股直擊
賽晶電力電子(00580)公布，截至去年12月底止，全年盈利1.83億元(人民幣．下同)，按年下跌5.94%，每股盈利11.34分，派末期息3港仙。
期內，收入12.9億元，上升11.69%。
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