重要通告 港股直擊

宏輝集團(00183)公布，以總代價6800萬元，收購持有九龍塘物業的公司20%股權。

該物業為一間位於九龍塘雅息士道14號的樓房，地盤面積及樓面面積分別約1.09萬平方呎及4900平方呎。