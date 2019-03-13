重要通告 港股直擊

中國南方航空股份(01055)公布，2月客運運力投入按年上升10.51%，其中國內、地區、國際分別增加10.11%、6.15%及11.65%。

期內，旅客周轉量按年增加12.77%，其中國內、地區、國際分別升13.05%、10.87%及12.19%；客座率為85.21%，提高1.71個百分點，其中國內、地區及國際分別升2.23、3.27及0.4個百分點。

貨運方面，2月貨運運力投入按年上升3%；貨郵周轉量跌14.75%；貨郵載運率33.87%，下降7.05個百分點。