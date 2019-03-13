港股直擊 香港財經 重要通告

國泰航空(00293)扭轉連續兩年虧損的頹勢，截至去年12月底止全年股東應佔盈利23.45億元，2017年為虧損12.59億元，每股盈利59.6仙。

國泰派發第二次中期息0.2元，較去年同期派0.05元，增加3倍，連同第一次中期息0.1元，全年共派0.3元，較2017年全年派0.05元，增加5倍。

期內，收益1110.6億元，按年增14.16%。去年客運收益731.19億元，上升10.11%；貨運收益283.16億元，增18.46%。

國泰去年燃油成本按年增加8.86%至338.69億元。其中，燃油對沖虧損14.45億元，減少77.34%。

主席史樂山表示，2018年營運環境仍舊困難，面對競爭激烈、油價上漲和美元走強的挑戰。然而，企業轉型計劃依然如期進行，並已產生正面的影響。集團積極開拓新的收入來源、擴充航線網絡及加強香港的樞紐地位，為顧客帶來更大的價值，並提高生產力和效益。

他續稱，客運市場的可載客量過剩導致國泰與其他航空公司，尤其是中國內地的航空公司之間競爭激烈，使主要航線的市場收益率受壓，情況尤以下半年為甚。然而，客運業務受惠於可載客量的增長、對顧客服務的專注和更佳的收益管理。運載率得以維持，收益率在競爭壓力下仍見提升。貨運業務表現強勁，可載貨量、收益率及運載率均見上升。

展望未來，史樂山預料，2019年的營商環境仍然充滿挑戰，預期美元走強，加上地緣政治紛爭，以及環球貿易局勢緊張帶來不明朗因素，均不利客貨運需求。競爭依然激烈，尤以長途航線的經濟客艙為甚；營運上的限制將帶來額外成本，將使客運及貨運業務受到影響。

他又指，2019年將繼續重組9個核心業務流程，受惠於相關的基本架構措施，以及建立持續進步的企業文化，並擴大航線網絡至更多現時香港未有航班到達的航點，加開最受歡迎航線的班次，以及運作更多具燃油效益的飛機。