今日 09:15
重要通告
港股直擊
國瑞置業(02329)宣布，發行2.95億美元於2022年到期優先票據，年息13.5厘。
集團預期，所得款項淨額用作購回優先票據，倘款項有餘則作一般企業用途。
票據將於港交所上市。
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