重要通告 港股直擊

港大零售(01255)公布，預期去年股東應佔虧損將按年大減超過85%，2017年虧損為4344.2萬元。

該公司指出，虧損大幅減少主要是零售業務錄得的虧損減少、出售物業的收益，以及來自年度新收購金融服務業務的正面溢利貢獻所致。

另外，該公司亦注意到股份價格及成交量近期有所上升，董事會確認除上述的預期業績改善外，概不知悉任何原因導致該等股價及成交量波動，或任何必須公布的資料或內幕消息。

港大零售股價今日大升，收報9.3元，升25.34%或1.88元，成交金額1671.6萬元。