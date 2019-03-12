今日 20:56
重要通告
港股直擊
常茂生物(00954)公布，截至去年12月底止，全年盈利5052.5萬元(人民幣‧下同)，按年增長13.94倍，每股盈利9.5分，派末期息5分。
期內，收入6.39億元，按年升1.31%。
港交所推A股期指 中證監讚好
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溫天納
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Hong Kong’s disdain for documents
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王良享
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半日飆415點 豬肉股落鑊熱炒
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麥樸思:文翠珊應要下台
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