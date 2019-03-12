重要通告 港股直擊

會德豐(00020)公布，截至去年12月底止全年業績，股東應佔盈利172.39億元，按年下跌16.19%。每股基本盈利8.43元，派第二次中期股息1.05元，較2017年同期增加10.53%；全年共派1.55元，增加8.77%。

期內，若不計入投資物業重估收益及特殊項目，基礎盈利132.08億元，按年增9%，主要因為香港和中國內地投資物業盈利增加，以及香港物業盈利不俗。

會德豐指出，股東應佔集團盈利減少，主要因為來自2017年出售投資物業8 BAY EAST的非經常性收益，以及年內重新分類一間聯營公司而產生的虧損，這又因集團基礎盈利增加而被局部抵消。

會德豐去年收入484.9億元，按年減少31.66%。發展物業方面，收入跌51.33%至232.83億元；營業盈利減少9.75%至84.04億元。

本港物業方面，住宅物業已簽約銷售額260億元，按年升52%，創紀錄新高，售出2145個單位。已預售但尚未確認入賬的銷售額升至267億元，飆升2.03倍，乃受MALIBU、OASIS KAI TAK和 MONTEREY理想銷情所帶動。

土地儲備方面，截至去年底，旗下管理的土地儲備面積630萬平方呎；若計入12月後購入的啟德住宅用地，土地儲備已增至690萬平方呎。集團稱，土地儲備組合以市區為主兼種類多元化，提供不同類型產品，包括山頂豪宅、港鐵屋苑、海濱住宅、市郊洋房及商業物業，足夠應付未來發展需要，同時亦會繼續透過不同方式補充優質土地儲備。

會德豐表示，今年首季，購入一幅啟德住宅用地，可建樓面面積55.11萬平方呎，為集團提供機會擴大其於啟德區內的發展物業組合，發揮利好的協同效應。